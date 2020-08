Psg, Tuchel teme un “Mbappé bis”: convoca quasi tutte riserve per l’amichevole contro il Sochaux

La Champions League si avvicina e il Paris Saint-Germain non vuole correre rischi ed incappare in infortuni dell’ultimo momento, almeno non con i suoi giocatori di punta. Ecco perché il tecnico Thomas Tuchel, per l’amichevole in programma nelle prossime ore contro il Sochaux ha deciso di lasciare a casa ben 10 titolarissimi.

Psg: Tuchel teme un “Mbappé bis”

Non ci saranno le stelle del Psg a sfidare il Sochaux. Lo ha deciso Tuchel che per il match amichevole ha deciso di mandare in campo un Paris Saint-Germain decisamente rivisitato. Tramite i propri canali ufficiali, la società ha diramato la lista dei 22 convocati per la sfida. Ben 10 assenti per la squadra campione di Francia. Out come noto Kylian Mbappe, ma anche i vari Marquinhos, Neymar, Angel Di Maria, Thiago Silva, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa e Marco Verratti. Insomma, meglio non prendere rischi in vista della Champions League e del match contro l’Atalanta. Da vedere se i pochi titolari convocati tra cui il portiere Keylor Navas e Leandro Paredes saranno della sfida o si siederanno solamente in panchina. Il timore è che possa esserci un qualche infortunio come quello avuto di recente da Mbappé, anche se in quel caso si trattava di una gara vera, la finale di Coupe de la Ligue.

