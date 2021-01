Psg, ufficiale: Pochettino torna ma stavolta farà l’allenatore

Il Psg ha ufficializzato il nuovo allenatore che è l’ex Tottenham Mauricio Pochettino.Il mister argentino 48enne ha firmato un contratto fino a giugno 2022 con un’opzione per l’anno successivo. Pochettino ha preso il posto di Thomas Tuchel esonerato per la mancanza di risultati in campionato. Pochettino torna al PSG, vent’anni dopo l’avventura di calciatore essendo stato un ex difensore centrale. Undicesimo allenatore nella storia del club ad aver indossato anche la casacca dei capitolini, esattamente dal gennaio 2001 al giugno 2003. Pochettino ha giocato una finale della Coupe de France con il Psg sconfitto dall’Auxerre nel 2003 per 2-1. Ma questa volta da tecnico, l’argentino non potrà accontentarsi del posto d’onore.

Se ha portato il Tottenham alla finale di Champions League 2019 (0-2 contro il Liverpool), Pochettino non ha mai vinto alcun titolo da allenatore, e dovrà assolutamente permettere al PSG, attualmente terzo in Ligue 1 , di rivincere il titolo nazionale, puntando questa volta alla consacrazione in Champions League, dove il club ha fallito nella finale della scorsa stagione (0-1 contro il Bayern).