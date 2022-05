PSG, ufficiali: Mbappé ha firmato fino al 2025. Laliga denuncerà club all’Uefa

Il francese ha deciso di rimanere a Parigi dopo un lungo corteggiamento con il Real Madrid

Adesso il cerchio si è chiuso. Kylian Mbappé ha rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint-Germain. A comunicarlo lo stesso club parigino con un video pubblicato sui propri social: “La nostra storia si scrive qui”, aggiungendo il solito motto ‘Ici c’est Paris”. Contratto fino al 2025. Per l'attaccante della nazionale francese nessun dubbio su dove proseguirà la carriera che fino solo a pochi giorni fa sembrava aver preso la strada per Madrid dove il Real aveva un contratto monstre per lui.

Il rinnovo triennale di Kylian prima dell’ultima sfida stagionale col Metz, scatenando l’immediata risposta della Liga. Tramite un comunicato ufficiale il campionato spagnolo ha infatti annunciato che denuncerà il PSG alla UEFA, alle autorità amministrative e fiscali francesi e agli organi competenti dell’Unione Europea. “È scandaloso – si legge nella nota – che un club come il PSG, che la scorsa stagione ha perso più di 220 milioni di euro, dopo aver accumulato perdite per 700 milioni di euro nelle ultime stagioni (dichiarando anche proventi da sponsorizzazioni di importo molto discutibile) con un costo del personale sportivo intorno ai 650 milioni per questa stagione 21/22, possa trovarsi di fronte a un accordo di queste caratteristiche mentre quei club che potrebbero accogliere l’arrivo del giocatore senza vedere compromesso il proprio monte salariale, non hanno la possibilità di ingaggiarlo”.