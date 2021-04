Psg, Verratti e Florenzi potrebbero esserci in Champions contro il Bayern Monaco

Potrebbero esserci buone notizie in casa Paris Saint-Germain in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Come riportano diversi media francesi tra cui Le Parisien, Marco Verratti e Alessandro Florenzi potrebbero essere convocabili per la partitissima di Coppa.

Dopo aver contratto il Covid a seguito degli impegni con la Nazionale italiana, il centrocampista e l’esterno stanno concludendo il periodo obbligatorio di isolamento. Il loro rientro potrebbe avvenire già nell’allenamento di lunedì, cosa che potrebbe metterli in lizza per la gara di Champions League nelle ore seguenti.

Resta, ovviamente, da attendere l’esito del tampone che dovrà confermare la guarigione dei due giocatori. Per Mauricio Pochettino potrebbe essere un’ottima notizia per difendere il risultato della gara d’andata in cui i francesi si erano imposti per 3-2 a Monaco di Baviera. La sfida è prevista per martedì 13 aprile e Verratti e Florenzi sperano di poter dare il proprio contributo, anche solo andano in panchina o giocando uno spezzone di match.