Psg, Verratti è sicuro: “Parlo molto con Neymar e Mbappé e sento che vogliono restare”

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Marco Verratti ha parlato dei campioni e compagni di squadra al Psg Kylian Mbappé e Neymar, commentando i rumors di mercato relativi al loro futuro nel club. Dopo le parole del direttore Leonardo, anche il centrocampista italiano si è detto fiducioso per la permanenza dei due fuoriclasse.

Verratti: “Sento che vogliono restare al Psg”

“Con loro in squadra sappiamo di essere più forti”, ha esordito Verratti. “Sinceramente parlo molto con loro, ma non dirò qui quello che ci diciamo. Posso però garantire che parliamo molto. Sento che vogliono restare al Psg, sanno di far parte di un grande club, con un grande progetto. Per me vincere qui è diverso dal vincere in un’altra squadra, poi, ovviamente, parlo per me”.

Sul progetto Psg e le ambizioni della società: “Abbiamo avviato un progetto molto grande. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a vincere la Champions League. Penso che ci stiamo avvicinando sempre di più alle grandi squadre e ora non penso ci sia qualcuno di più forte”.