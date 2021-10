PSG, Verratti: “Rimarrò qui ma prima dell’addio al calcio andrò al Pescara”

"Sono innamorato di questo club. Sono arrivato bambino da un paesino italiano e qui ho trovato tutto", le parole del centrocampista del club parigino

In un'intervista rilasciata a France Info, il centrocampista azzurro del PSG, Marco Verratti, ha parlato del suo futuro e dei suoi rapporti con Messi e la città di Parigi.

PSG - Sul rapporto con l'argentino, Verratti ha dettto:"A Parigi ho vissuto momenti indimenticabili. Con Messi, la vita mi ha dato l'opportunità di giocare con il giocatore più forte del mondo. Mi piace tanto stare qui a Parigi e sono innamorato del PSG. Cerco di ripagare la fiducia che mi è stata data, dando sempre il massimo. Dal 2012 sono cambiate tante cose. Ero solo un ragazzino e venivo da un piccolo paese di provincia. Qui sono diventato uomo, ho trovato l'amore e ho cresciuto i miei figli. Questo non potrò mai dimenticarlo".

RITIRO - Sul futuro e il ritiro:" Mi resta ancora un pò di tempo, quello che so è che rimarrò per sempre qui. Prima di ritirarmi però tornerò al Pescara, lo farò per i miei amici e la mia famiglia. E poi perchè c'è il mare e la montagna".