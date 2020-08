Psg, Verratti verso l’Atalanta: “Pronti per la Champions. Senza Mbappé ci sono altri grandi giocatori”

Il Paris Saint-Germain celebra il successo in Coupe de la Ligue maturato nella notte contro il Lione. Dopo i tempi regolamentari e quelli supplementari, una parata di Keylor Navas e il gol decisivo di Sarabia hanno consentito ai già campioni di Ligue 1 e Coppa di Francia di aggiudicarsi un altro trofeo. Marco Verratti, senza dubbio tra i migliori dei suoi, ha commentato il successo ai microfoni di DAZN mettendo nel mirino il prossimo match di Champions League contro l’Atalanta.

Verratti: “Non abbiamo sofferto. Pronti per la Champions”

“Non abbiamo sofferto moltissimo”, ha dichiarato Verratti dopo la gara. “Ora festeggiamo poi penseremo ad un’altra grande partita, cercheremo di arrivare nelle migliori condizioni a Lisbona per la Champions League”. “Come arriveremo per la sfida contro l’Atalanta? Ci stiamo preparando bene, non so se riusciremo a recuperare Mbappé, ma ci sono altri giocatori che possono comunque far bene”.

Tra quei giocatori, però, ci sono molti dubbi. Infatti, nel match di ieri, Kurzawa, Thiago Silva e Icardi si sono infortunati lasciando Tuchel col fiato sospeso…

