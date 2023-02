Psg, vince 4-3 contro il Lille ma perde Neymar. Infortunio schock

La caviglia del brasiliano si gira poi esce in barella in lacrime

Infortunio oggi durante il match contro il Lille del brasiliano Neymar che è stato costretto a lasciare il campo poco dopo l'inizio del secondo tempo. Giocatore in lacrime per il dolore e trasportato fuori dal campo in barella. Adesso gli accertamenti per valutare i danni alla caviglia. Il Psg ha vinto 4-3 il match al Parco dei Principi consolidando la prima posizione in classifica.