Psg, Zidane per la panchina: c’è “l’augurio” di… Macron

Parlando a RMC Sport, Macron ha detto: "La scelta di Mbappé di restare? Come ho già detto in precedenza, con Mbappé ho parlato, ma la decisione l'ha presa lui". Passando poi all'ipotesi Zidane che arriverebbe al posto di Pochettino: "Con Zidane, invece, non ho parlato però ho una grande ammirazione per lui, come giocatore e come allenatore. Mi piacerebbe molto avere nel campionato francese uno del suo talento, capace di vincere tre Champions. Mi auguro che torni in Francia e che alleni un nostro club".