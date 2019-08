Psv, Van Bommel allontana Lozano dal Napoli: “In corso un trasferimento? Assolutamente no”

Hirving Lozano è uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli di Carlo Ancelotti. Il messicano è infatti seguito già da tempo dal club azzurro, che adesso è tornato alla carica viste anche le difficoltà di arrivare ad James Rodriguez, con il colombiano che, alla fine, potrebbe rimanere al Real Madrid. Il giocatore, nel frattempo, è rimasto in panchina durante la prima gara di campionato di Eredivisie che ha opposto il Psv Eindhoven al Twente, con la decisione che è stata così commentata dal tecnico Mark Van Bommel ai microfoni di Fox Sports al termine del match.

SCELTA – “Ho scelto gli altri in quanto credevo che, con loro, avremmo avuto più possibilità di vincere. Non sto dicendo che nelle ultime gare non mi sia piaciuto, ma oggi ho pensato fosse meglio avere altri calciatori in campo. Se è in corso un trasferimento? Assolutamente no”.