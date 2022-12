Pulisic apre all’addio al Chelsea: “Nel calcio le cose cambiano in fretta”

Potrebbero esserci novità in casa Chelsea in merito al futuro di Christian Pulisic . Appena tornato dal Qatar, dopo essere stato tra i protagonisti del Mondiale degli Stati Uniti, il calciatore ha aperto ad un addio al club di Londra.

Come riporta il Daily Mail , Pulisic ha parlato nel corso del podcast Indirect dando uno sguardo a cosa potrebbe accadere nelle prossime finestre di calciomercato: "In questo momento sono tornato al Chelsea e sono pronto a finire la stagione. La mia mente è assolutamente concentrato a questo per ora", ha detto l'americano.

Eppure, in chiave futura è lui stesso ad ammettere che le cose potrebbero essere ben diverse: "Nel calcio non si sa mai, le cose cambiano e tutto può succedere. Per il momento sono contento di lavorare per il Chelsea e sto facendo il massimo per la squadra dove mi trovo".