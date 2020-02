Puyol è sicuro: “Messi giocherà fino a 38 anni. Io allenatore? Preferirei tornare a giocare…”

In casa Barcellona tiene banco il futuro di Lionel Messi. Dopo i recenti problemi avuti in occasione del botta e riposta con Eric Abidal, si è tanto parlato di un possibile addio de La Pulce dalla Catalogna.

A parlare proprio delle vicende blaugrana è stato chi l’ambiente lo conosce alla perfezione, l’ex capitano e difensore Carles Puyol. Intervenuto ai microfoni di Marca, lo spagnolo ha commnetato: “Messi ha 32 anni e un giocatore che si prende cura di se stesso come fa Leo credo possa giocare fino a 38 anni”, ha detto l’ex centrale. “Messi via? Non capisco perché stiamo parlando di un Barcellona senza Leo quando lui è qui adesso? L’unica cosa che si deve fare è cercare di vincere il più possibile con lui”.

FUTURO – Dal calcio giocato al Puyol fuori dal campo con tanto di ammissione: “Io allenatore? Sono più interessato a diventare un direttore sportivo piuttosto che un allenatore perché c’è molta competizione nel coaching. Ho tanta passione per il calcio: la verità è che preferirei tornare a giocare di nuovo anche se so che ormai è impossibile”.