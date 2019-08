Quaresma, addio amaro al Besiktas: “Il presidente non mi vuole più…”

Ricardo Quaresma verso l’addio al Besiktas. È stato lo stesso giocatore portoghese attraverso i proprio canali social, a confermare l’addio al club turco. Dopo aver indossato la divisa della società nel 2010 ed esserci tornato dopo le esperienze all’Al-Ahli e al Porto, il classe ’83 si appresta a lasciare definitivamente la Turchia per una nuova avventura.

Su Instagram, Quaresma ha annunciato amaramente la decisione più della società che sua: “Il presidente del Besiktas mi ha appena informato che non mi vuole più all’interno della squadra. Sto lavorando per risolvere la situazione, durante i prossimi giorni annuncerò il mio futuro in conferenza stampa. Grazie per la comprensione e il supporto”. Queste le parole del giocatore accompagnate da un’immagine con le statistiche incredibili del giocatore con la maglia del club turco e un hastag emblematico #dontgoQuaresma.