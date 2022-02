Quaresma perde la testa: prende in braccio un avversario ma non è fair play…

Il calciatore portoghese non poteva più aspettare che il rivale si alzasse da solo e ha deciso di fare da sé...

Vi ricordate Ricardo Quaresma ? Il portoghese, con un passato all'Inter, gioca adesso nel Vitoria Guimaraes in Portogallo e nel weekend è stato protagonista di un curioso episodio che all'apparenza poteva sembrare di fair play ma che in realtà è l'esatto opposto...

I FATTI - Alla seconda stagione con la maglia del Vitoria Guimaraes, Quaresma continua a mostrare la sua voglia di giocare e di non "perdere tempo". Ebbene sì, perché sul finale del match di domenica contro il Belenenses, il portoghese ha perso la pazienza con un avversario, Afonso Sousa, che nei minuti di recupero si è sdraiato a terra per infortunio. Il Trivela ha pensato fosse un modo di perdere tempo dato che la formazione di casa stava conducendo per 1-0 e così, senza aspettare che il rivale si rialzasse da solo, ha deciso di prenderlo in braccio per portarlo fuori dal campo. I compagni di squadra di Quaresma si sono messi a ridere, mentre i giocatori del Belenenses hanno fatto l'esatto opposto arrabbiandosi e circondandolo considerando le sue azioni irrispettose.