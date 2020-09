Quaresma riparte dal Vitoria Guimaraes: l’arrivo del “Re”… a cavallo

Ricardo Quaresma riparte dal suo Portogallo: nuova avventura per mister Trivela che dopo le esperienze con Sporting Lisbona e Porto decide di firmare con il Vitoria Guimaraes. Un acquisto che il club ha voluto presentare in grande stile con tanto di filmato e il diretto interessato in sella a… un cavallo.

Quaresma: il Re a cavallo

“Lunga vita al Re. La nuova dinastia Quaresma ha inizio”. Con queste parole il Vitoria Guimaraes, club che milita nel massimo campionato di calcio lusitano, ha dato il benvenuto all’ex calciatore anche dell’Inter. Presentazione in grande stile per il classe 1983 trattato come un vero e proprio sovrano. Quaresma infatti si è lasciato immortalare in un castello, con tanto di uscita a cavallo che ha fatto seguito alla sua vestizione, da Re appunto. A 37 anni inizia una nuova avventura con premesse assolutamente di grosso impatto. Vedremo se a tale presentazione seguiranno anche le prestazioni in campo. Intanto il portoghese ha scelto la maglia numero 10.

