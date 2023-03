Rabbia Salah, svaligiata la sua casa in Egitto

Momento decisamente non positivo in tutti i sensi per il calciatore del Liverpool Mohamed Salah. La squadra di Klopp non riesce a uscire dalla crisi e anche per il numero 11 non arrivano buone notizie. Anzi, è stata quella di oggi una giornata difficile. Una banda di malviventi è penetrata nella sua casa in Egitto e hanno rubato quasi tutto. Lo riporta il quotidiano Al-Ahram. A denunciare l'incidente è stato uno dei parenti del calciatore. Nella casa di Salah per le indagini del caso sono arrivati gli uomini del dipartimento investigativo del Cairo che stanno facendo un inventario di quello che è stato trafugato. Gli aggressori hanno fatto man bassa degli apparecchi elettrici e di oggetti preziosi. Salah segue da Liverpool la situazione e nel frattempo deve concentrarsi sul match di Champions League contro il Real Madrid. Salah ha collezionato 38 presenze con il Liverpool in questa stagione, segnando 22 gol e realizzando 11 assist.