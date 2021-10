Rafa Márquez: “Cristiano Ronaldo mi ha impedito di firmare per il Real”

Il messicano ha vinto tanto al Barcellona

BARCELLONA - Sull'arrivo al club blaugrana, dove ha vinto il triplete con Guardiola, Rafa Márquez ha rivelato:"Sandro Rosell mi ha chiamato dicendo che voleva iniziare una rivoluzione con giocatori come me. Ho dovuto lottare con il Monaco e Deschamps per farmi partire. Poi ci sono riuscito ed è stato fantastico, si è avverato un sogno al Barça. Ero arrivato in un momento in cui non avevano vinto titoli, ed è stata una ricostruzione incredibile di cui sono orgoglioso per averne fatto parte. Qui ho vissuto i miei anni migliori da giocatore".