Rafa Marquez torna al Barcellona: allenerà i ragazzi della squadra Atletic

Rafa Marquez torna a casa, a Barcellona . Non da calciatore, visto il suo ritiro del 2018, bensì come allenatore. Il messicano è stato nominato mister della formazione dei giovani, precisamente il Barcellona Atletic .

L'annuncio è arrivato in queste ore con tanto di comunicato ufficiale e immagini della firma sul contratto e della stretta di mano col patron Laporta. "L'allenatore messicano, che ha giocato in prima squadra dal 2003 al 2010, prende l'incarico per la panchina della filiale del Barça per due stagioni, fino al 30 giugno 2024", si legge nelle prime frasi della nota sul sito del club.