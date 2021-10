Raiola ha deciso: stop a trattative per rinnovo di Pogba col Manchester United

Il francese sembrava poter rinnovare ma l'agente avrebbe bloccato tutto

Ebbene sì, perché in Spagna non hanno dubbi su quella che sarebbe stata la recente decisione dell'ambiente del francese e, nel dettaglio, del suo agente Mino Raiola. Secondo il quotidiano AS, infatti, l’agente del giocatore in scadenza di contratto col Manchester United e nel mirino del Real Madrid avrebbe bloccato la trattativa per il rinnovo. Una decisione che resterà immutata almeno fino ad aprile quando si saranno tirate anche le prime somme in relazione alla stagione dei Red Devils e agli eventuali club interessati al Polpo.