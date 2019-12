Raiola: “Pogba è il miglior centrocampista del mondo. Vuole essere felice e vincere al Manchester United…”

Continuano i rumors di mercato che riguardano Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è senza dubbio tra i desideri di diversi top club d’Europa. Il Real Madrid e anche la Juventus non hanno mai nascosto la volontà di provare ad arrivare al francese. Possibilità che, stando alle parole di Mino Raiola al Telegraph, potrebbe non esserci. Almeno non nel breve periodo.

Il procuratore del Polpo ha parlato del futuro del suo assistito lasciando intendere che Pogba ha voglia di rimanere in Red Devils nonostante il forte corteggiamento di tanti club.

IL MIGLIORE – “Paul vuole essere felice e vincere al Manchester United e sarebbe davvero felice di farlo”, ha dichiarato Raiola. “Sì, è vero che c’è stato un grande corteggiamento del Real Madrid, ma il Manchester United non lo ha lasciato andare. Ma noi non abbiamo creato nessun problema alla società. Altri giocatori, magari, lo avrebbero fatto, ma non Paul. Ripeto, il Real Madrid ha mostrato un forte interesse e personalmente mi dispiace perché credo che Pogba con Zidane, beh sarebbe stato un duo importante per la storia del calcio francese”. E ancora: “Esiste un centrocampista migliore di Pogba? Sì? Dove? No, non esiste”.

SOCIETA’– E continuando sulle doti di Pogba, Raiola commenta ciò che il Manchester United dovrebbe fare: “Conosci le doti di Pogba. Sai che può fare tutto in mezzo al campo. Allora se fossi nella società cercherei di capire che identità voglio dare alla squadra e cercherei i giocatori da mettere dentro. Come i LEGO. Un grande club fa sempre chiarezza in quest’ottica. Sceglie il sistema di gioco e poi cerca i giocatori ideali”.

SOLSKJAER SU POGBA