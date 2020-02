Raiola: “Pogba non è di proprietà dello United. Solskjaer? Offensivo”

E’ scontro tra Mino Raiola e Ole-Gunnar Solskjaer. Il procuratore ha risposto duramente alle affermazioni dell’allenatore dei Red Devils riguardo al futuro di Paul Pogba. Queste le sue parole rilasciate a TalkSPORT: “Il risultato per lo United ieri è stato buono, quindi probabilmente dovrei parlare più spesso.Parlando seriamente, ho pensato che Solskjaer fosse fuori contesto. Ha preso parti delle miei frasi di un’intervista ed è stato un po’ offensivo pensando che io stessi offrendo Pogba ad altri club senza il permesso. Se leggete l’intera intervista, vedrete che mi è stato chiesto se a Paul piacesse l’Italia. Io ho detto che l’Italia è la sua seconda casa, ma ora non è questo il caso visto che lui è concentrato sul Manchester United e sta cercando di tornare in squadra il più velocemente possibile, oltre che di fare un grande finale di stagione”.

POGBA – “Paul è un impiegato del club, non è di proprietà dello United. E l’essere un impiegato non significa che io non possa avere un’opinione o dire ciò che penso”.

SOLSKJAER – “Io non ho mai parlato di Solskjaer sui giornali o a mezzo stampa, lui invece parla spesso di me. Che riguardi Haaland, l’infortunio di Pogba o il suo intervento chirurgico, lui parla sempre di me. Ma io non parlo di lui. Ho il diritto di avere un’opinione e di rappresentare i miei giocatori nel modo che preferisco. Se questo non gli va bene è un problema suo. L’unica cosa che mi interessa sono i miei giocatori e loro sono felici di essere rappresentati in questo modo”.