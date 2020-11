Rakitic consiglia il Barcellona: “Deve prendersi cura di Messi. Non ci sarà uno come lui in futuro…”

Parla chiaro Ivan Rakitic e lo fa ai microfoni di Muchodeporte riguardo la situazione di Lionel Messi al Barcellona. L’attuale centrocampista del Siviglia, tornato “a casa” proprio dopo l’esperienza in blaugrana, ha commentato le note vicende relative al possibile addio della Pulce dalla Catalogna dando un consiglio alla società ma anche agli stessi compagni dell’argentino.

Rakitic: “Uno come Messi non ci sarà più”

“Quello che posso dire a proposito della situazione di Lionel è che il Barcellona e tutto l’ambiente dovrebbe prendersi cura di lui”, ha esordito Rakitic riferendosi ai rumors di mercato e alle spiacevoli situazione creatasi tra il 10 argentino e i vertici societari. “Messi è un calcaitore diverso dagli altri. Lui può decidere in autonomia l’esito delle partite. Non so se saremo in grado di vedere un giocatore come Leo Messi in futuro. Per questo dico che società e anche i compagni dovrebbero averne cura”.