Rakitic ha deciso: ecco dove vuole chiudere la carriera

Ivan Rakitic vuole tornare al Siviglia. Il centrocampista del Barcellona ha deciso il suo futuro. Almeno stando a quanto riportano i media spagnoli, in particolare Sport. Il periodico, nella prima pagina odierna, infatti, non ha dubbi su quella che sarebbe la volontà del croato.

Il classe 1988 in questa stagione ha trovato poco spazio e nelle ultime finestre di mercato è stato tra i nomi più discussi in ottica trasferimento. Rakitic è stato accostato anche a Inter e Juventus, ma la sua volontà sembra un’altra. Lasciare la Catalogna, sì, ma per andare al Siviglia. Il contratto del croato scade il 30 giugno 2021 e il Barcellona ha l’ultima occasione per monetizzare dalla sua cessione. Rakitic vuole chiudere la carriera al “Sanchez Pizjuan” dove ha giocato per quattro anni vincendo anche l’Europa League. Tornare quindi al Siviglia è la priorità del croato che, la prossima estate, quindi, potrà provare a realizzare il suo desiderio.