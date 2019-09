Rakitic, il retroscena: era pronto al trasferimento alla Juventus ma alla fine…

“Aveva la valigia pronta per andare alla Juventus”. Con queste parole, durante la trasmissione El Chiringuito, in Spagna parlano del mancato trasferimento dei Ivan Rakitic dal Barcellona al club torinese.

La trattativa di mercato che sembrava potersi realizzare sulla base di uno scambio non si è conclusa positivamente nonostante le parti fossero davvero vicine. “La Juventus ha chiesto Rakitic al Barcellona con uno scambio tra calciatori, considerato che il prezzo richiesto dai blaugrana non era alla sua portata. Alla fine però l’accordo non è arrivato, ma Rakitic fino a ieri aveva la valigia pronta per andare a Torino”. Così Quim Domenech, giornalista della stampa spagnola, durante il programma televisivo.

Non solo. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, Rakitic sarebbe rimasto deluso dal comportamento del Barcellona. Il croato, insoddisfatto per il mancato trasferimento, avrebbe appreso l’evolversi della vicenda di mercato solamente dai giornali e non dal club blaugrana. Il centrocampista vicecampione del mondo, in questo momento, vivrà questa stagione con qualche malumore di troppo in attesa della prossima finestra di mercato.