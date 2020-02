Rakitic rivela: “Con Valverde le cose non mi piacevano. Volevo andare via a gennaio”

“Stavo pensando di andare via nella finestra di mercato di gennaio”, parola di Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona si confessa ai microfoni di Marca e rivela di essere stato ad un passo dall’addio nel mercato invernale. Il problema? I rapporti con l’ex tecnico Ernesto Valverde.

CONFESSIONE – “Stavo pensando di andare via nella finestra di mercato di gennaio. Il rapporto con Valverde e il suo staff non era dei migliori. Erano tempi brutti, ma è tutto nel passato. Posso dire senza problemi che il Barcellona aveva cose che non mi piacevano. Adesso è ora di voltare pagina e voglio sentire che tutti contino su di me”, ha detto Rakitic dopo la vittoria contro il Levante.