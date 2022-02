Rakitic rivela: “Inno Siviglia unico, anche Messi lo cantava al Barcellona…”

Parla il centrocampista croato ex Barcellona

Interessante intervista rilasciata dal centrocampista del Siviglia Ivan Rakitic ai canali ufficiali del club. Il calciatore croato è stato protagonista di alcuni dichiarazioni a cuore aperto a proposito del suo ritorno in Croazia per la sfida contro la Dinamo Zagabria in Europa League, ma anche del suo essere ormai a tutti gli effetti un "sivigliano". Tra le parole del calciatore, anche un particolare retroscena relativo allo spogliatoio del Barcellona, sua ex squadra, e a Messi che aveva, a quanto pare, un debole per l'inno del Siviglia...