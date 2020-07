Rakitic, tentazione MLS: “Se mi chiamasse Beckham…”

Spesso al centro di voci di mercato, Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona, ha commentato, come riporta anche il Mundo Deportivo, un possibile futuro in MLS, magari alla corte dell’Inter Miami di David Beckham.

Rakitic: “Se chiamasse Beckham…”

“È evidente che il calcio attira sempre più attenzione negli Stati Uniti ogni anno”, ha esordito Rakitic. “È fantastico, sono molto felice che stia succedendo. Una sensazione speciale è guardare come il calcio può crescere e svilupparsi. Se vedo una partita MLS, mi dico: ‘Sì, la voglio proprio guardare'”. E ancora: “Io all’Inter Miami? Vediamo. Se mi chiamasse David Beckham…”, ha detto il croato che in precedenza aveva comunque sottolineato come la sua volontà fosse quella di chiudere onorando il contratto col Barcellona e solo successivamente di guardarsi attorno per nuove destinazioni.

