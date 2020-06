Rami, bordata a Garcia durante match a FIFA: “Le sue squadre non hanno anima”. Poi si scusa…

“Non c’è partita, non c’è anima. Sembra che sia Rudi Garcia l’allenatore”. Questa la frase scappata ad Adil Rami nel corso di una sfida su FIFA durante un evento live su Twitch tv. Il difensore francese ha criticato pesantemente il tecnico attualmente al Lione con quella che sembra poi essere diventata una battuta infelice.

Le parole di Rami hanno subito fatto il giro del web tanto che lo stesso difensore, da poco liberatosi dal Sochi, ha dovuto scusarsi pubblicamente attraverso Instagram: “Tutto ciò non era voluto. Stavo trasmettendo in streaming, giocavo a FIFA e mi stavo arrabbiando con i miei giocatori”, ha provato a spiegare il francese. “Faccio sempre battute del genere quando gioco, parlo di tutti. Era uno scherzo, ovviamente i giornalisti l’hanno presa sul serio: il colpevole sono io e a loro sto dando da mangiare. Mi scuso per questa battuta, ma mi fa arrabbiare il fatto di dovermi scusare per quello che faccio mentre gioco alla PlayStation. Non potete impedirmi di essere al naturale: anche quando trasmetto in streaming devo seguire un copione?”.

Rami ha avuto Rudi Garcia come tecnico in due esperienze: a Lille e al Marsiglia.