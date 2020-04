Rami cuore d’oro: partecipa a consegna alimenti ad anziani e disabili a Sochi

A febbraio il passaggio al Sochi, adesso Adil Rami vive al 360° la sua esperienza in Russia. Il difensore francese, campione del mondo del 2018, è stato protagonista insieme ad altri componenti della squadra, di un bel gesto per i tifosi e le persone più bisognose.

In un momento di difficoltà come quello che sta attraversando il mondo per l’emergenza coronavirus, ecco il club e i suoi calciatori scendere in campo in prima linea per aiutare disabili e anziani. Come spiega anche il sito web dell’amministrazione comunale di Sochi, Rami ha preso parte all’attività di volontariato che ha visto la consegna di alimentari ad almeno due dozzine di cittadini. Tra questi, anche la 89enne veterana del powerlifting Galina Tsvetkova residente proprio in città.

LA SCELTA DI RAMI