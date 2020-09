Rami, dopo il “tradimento” alla Reggina arriva la firma col Boavista

Adil Rami è un nuovo calciatore del Boavista. Dopo essere stato davvero vicino al ritorno in Italia con la maglia della Reggina, il difensore ex Milan ha deciso di iniziare una nuova avventura in Portogallo. La società ha annunciato il centrale francese con orgoglio attraverso un messaggio pubblicato anche sui social.

Rami: un campione del mondo per il Boavista

Adil Rami riparte dal Portogallo e viene annunciato dal Boavista. Il campione del mondo con la Francia, ed ex difensore anche del Milan, sembrava poter fare ritorno in Italia dove la Reggina e i suoi dirigenti si erano anche sbilanciati sul suo approdo. Ma nel calciomercato, si sa, niente è scontato e il francese, alla fine, ha “tradito” gli amaranto per accasarsi altrove. Sui social l’annuncio del club portoghese che con orgoglio ha presentato il Campione del Mondo ai suoi nuovi tifosi…

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE