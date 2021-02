Rami e i complimenti a Sampaoli: “Ha qualcosa di Bielsa ma anche… di Guardiola”

Lunga ed interessante intervista rilasciata da Adil Rami, ex difensore anche del Milan, ai microdoni di RMC Sport a proposito di Jorge Sampaoli, mister argentino che ha appena annunciato l’addio all’Atletico Mineiro – che avverrà ufficialmente dopo l’ultima gara giovedì – per firmare, con ogni probabilità, col Marsiglia. Il calciatore francese ha detto la sua sul mister e sull’impatto che avrà in Ligue 1 non risparmiandosi complimenti e paragoni importanti…

Rami su Sampaoli

Rami non ha dubbi sulle caratteristiche del mister avuto ai tempi del Siviglia: “Ha un carattere forte, infuocato. Non solo urla ma proprio ti spinge. Fa così con i calciatori. E penso che al Marsiglia si dovranno abituare. Non so se sia un bene il suo arrivo anche perché non sappiamo cosa accadrà al club con tanti giocatori in partenza e altri magari in arrivo. So che chiede molto alle sue squadre”.

E ancora su Sampaoli: “Lui come Bielsa? Beh, ha qualcosa di Bielsa dentro, nel suo modo di rischiare nell’uno contro uno dietro con i difensori. Poi c’è tanto lavoro atletico in campo, ma devo dire che ha anche qualcosa di Guardiola. Quando vedo giocare il Manchester City, mi dico che è quello che abbiamo fatto con il Siviglia con lui. Gioca alto, pressa molto…”.