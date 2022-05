Rami oltre ogni rivalità: “Sono marsigliese ma vorrei che Mbappé restasse al Psg”

Il difensore ha mostrato grande fair play augurandosi la permanenza in Francia del giovane attaccante

Lui, Mbappé , ha deciso il suo futuro e molto presto lo comunicherà pubblicamente. Restare in Francia, al Paris Saint-Germain , o andare via, presumibilmente al Real Madrid ? Ancora non si sa, ma sono queste due le alternative sul piatto.

Chi ha voluto commentare il destino della stellina parigina è stato Adil Rami, difensore ora al Troyes, nonché campione del mondo con la Francia del 2018. L'esperto centrale che è stato appunto compagno dell'attaccante si è soffermato ai microfoni di La Chaine L'Equipe per sottolineare come l'eventuale permanenza di Mbappé a Parigi sarebbe importante per il movimento del pallone transalpino e, ovviamente, per lo stesso club francese: "Sinceramente vorrei che restasse al Paris Saint-Germain - ha assicurato Rami -, anche se bisognerà capire le intenzioni della dirigenza. Io sono marsigliese, ma i parigini non sono miei nemici. È un rivale, e mi piacerebbe che il Psg fosse ancora più ambizioso di oggi".