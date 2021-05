Rami: “Psg eliminato da Champions? Qualcuno si sente al di sopra del club”

"Al Manchester CIty ci sono professionisti, al Psg..."

Adil Rami, ex giocatore tra le altre di Milan e Olympique Marsiglia ora al Boavista, ha parlato a Top of the Foot su RMC Sport della sconfitta del Paris Saint-Germain contro il Manchester City nel doppio confronto per le semifinali di Champions League. Secondo l'esperto difensore, tra le due formazioni c'è una differenza palese di atteggiamento e "rispetto" per maglia e società.