Rammarico Gotze: “Quel no al Liverpool dopo aver parlato con Klopp…”

Il tedesco si è pentito di non essere andato al Liverpool

Redazione ITASportPress

Andrà in Inghilterra a giocare col suo PSV contro il Leicester in Conference League, eppure, Mario Gotze avrebbe potuto far parte del campionato inglese già da diversi anni se solo avesse detto sì alla proposta di Jurgen Klopp di andare al Liverpool...

Lo ha rivelato lo stesso calciatore tedesco come riportato dal Daily Mail: "Siamo ancora in contatto e all'epoca abbiamo parlato di me che sarei potuto venire al Liverpool", ha detto Gotze facendo riferimento a quando nel 2016 decise di lasciare il Bayern Monaco per fare ritorno al Dortmund. "Ma non ero in uno stato mentale in cui potevo considerare quell'opzione. Ecco perché non è successo".

"Se me ne pento? È sempre difficile guardarsi indietro, ma se me lo chiedi ora, sì, sarei dovuto andare di sicuro al Liverpool. Ho preso una decisione sbagliata, ma non è un vero rimpianto".

Ancora sul feeling con Klopp che lo ha lanciato nella prima esperienza in giallonero: "Klopp probabilmente ha avuto il maggiore impatto sulla mia carriera. Può essere molto esigente: può essere tuo amico ma anche molto duro allo stesso tempo. Ti spinge a grandi prestazioni. Questo è quello che è successo con me allora, ed è successo con il Liverpool ora. È un allenatore non solo per i giocatori ma per tutti nel club. Se posso immaginare di lavorare di nuovo con lui? Posso immaginarlo, sì, vedremo".