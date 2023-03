Ramsdale: “Voglio diventare una leggenda dell’Arsenal. Qui per 15 anni”

Parla l'estremo difensore dei Gunners dagli inizi difficili in vari club al posto da titolare nel club di Londra.

Tra i protagonisti della grande stagione in Premier League dell'Arsenal c'è sicuramente Aaron Ramsdale. Il portiere ha vissuto una carriera molto movimentata, fatta di prestiti e cambi maglia, ma che ora pare aver preso una piega ben diversa. L'esremo difensore ne ha parlato a BBC Sport London affermando di vedersi per tantissimi anni in maglia Gunners.

DIFFICILE - "Ho avuto un periodo difficile all'inizio della mia carriera spostandomi da un club all'altro", ha ammesso Ramsdale. "Anche prima di andare in prestito non avrei mai pensato che avrei lasciato il Bournemouth in un anno. E lo stesso è accaduto dopo: non avrei mai immaginato che avrei lasciato lo Sheffield United dopo appena un anno".

LEGGENDA - Ben diverso, però, l'approccio e il desiderio all'Arsenal che lo ha acquistato nell'estate 2021: "Ma ora l'Arsenal è un posto dove posso vedermi per 10, 12, 15 anni. Immagino che questo sia il mio obiettivo: rimanere al top per così tanto tempo. Spero di non dover mai andarmene e di diventare un vero eroe e una leggenda di questa squadra", ha detto il portiere. E un buon inizio sarebbe vincere la Premier League in questa stagione...