Ramsey, 23 giorni di vacanza: il “congedo straordinario” col Nizza fa discutere

Da una parte atleti che hanno concluso poche ore fa il Mondiale e che sono tornati già al proprio club per allenarsi - Hakimi e Mbappé nel Psg -. Dall'altra "un certo" Aaron Ramsey che prima di tornare al Nizza ha avuto ben 23 giorni liberi che hanno fatto piuttosto discutere. In Francia, infatti, si parla di un "congedo straordinario" e RMC Sport fa capire come il clima tra giocatore e ambiente sia decisamente caldo.

Il media transalpino ha spiegato come l'assenza del giocatore, eliminato al Mondiale già ai gironi, sia sembrata piuttosto lunga. Almento abbastanza da far discutere. In particolare l'atteggiamento del gallese che, appunto, non si è ancora visto dalle parti di Nizza. Il suo stop dovrebbe comunque concludersi in queste ore dopo oltre 20 giorni di relax.