Ramsey ricorda l’infortunio del 2010: “Pensavo di aver finito la carriera…”

Dopo le curiose parole rilasciate nelle scorse ore sulla quarantena a causa dell’emergenza coronavirus, Aaron Ramsey ha ripercorso in diretta Instagram con Niall Horan, cantante e componente degli One Direction, alcune tappe della sua carriera. In modo particolare, il centrocampista gallese ora alla Juventus, ha rivissuto in momento di grande paura, quando nel 2010 subì la rottura di tibia e perone in maglia Gunners.

CARRIERA A RISCHIO – “Avevo appena iniziato a giocare in prima squadra con l’Arsenal. E stavo anche giocando bene. Poi accade una cosa simile e ti fai tante domande. Avevo solo 19 anni e mi ero appena rotto tibia e perone. Pensavo di aver finito la carriera e mi domandavo ‘perché a me? perché proprio a me?”, ha raccontato Ramsey. “Alcuni giorni dopo però i medici cercavano di rassicurarmi. Ho ricevuto molti messaggi anche di altri sportivi. Tutti mi dicevano che avrei superato il momento e che sarei tornato a giocare”. E infatti il gallese tornò e fu subito decisivo: “Devo dire che il mio vero rientro è stato contro il Manchester United nel 2011. Quando segnai il gol decisivo. Da quel momento ho sentito che era davvero tornato”.