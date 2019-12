Rangers, il presidente esalta Gerrard: “È l’uomo giusto per noi”

Steven Gerrard ha prolungato il proprio contratto con i Glasgow Rangers fino al 2024. Un rinnovo che testimonia quanto l’ex centrocampista sia stimato dal club scozzese, pronto ad intraprendere con il tecnico un progetto a lungo termine. Ad incoronare l’ex capitano del Liverpool, attraverso il sito ufficiale della società, è intervenuto il presidente Dave King.

GERRARD – “Gerrard è l’uomo giusto per noi, l’ho capito fin dal primo giorno. Ha una mentalità da élite ed è proprio quello di cui ero alla ricerca. E’ fortemente motivato per portare in alto il nostro club. Sono orgoglioso del suo rinnovo, la sua scelta dimostra quanto tenga a questa squadra”.