Rangers in crisi, Tavernier fa mea culpa. Ma i tifosi: “Sei un perdente”

La vittoria nell’Old Firm del 29 dicembre aveva posto i Rangers in piena lotta per il titolo contro gli acerrimi rivali del Celtic. Per la prima volta dopo tanti anni, il predominio dei biancoverdi sembrava destinato a interrompersi. Eppure negli ultimi mesi la formazione di Steven Gerrard è finita in crisi nera, perdendo vistosamente terreno e finendo lontanissima, a ben 13 punti dalla testa della classifica. Un tracollo clamoroso, di cui ha provato a spiegarne le ragioni il capitano James Tavernier su Twitter: “Ogni volta che qualcuno ci mette un po’ di pressione in Scozia o ci mette sotto sembra che ci colpisca troppo duramente. All’inizio della stagione le squadre ci soffrivano e segnavamo quattro o cinque gol, ma ora sentono subito l’odore del sangue e ci mettono sotto pressione. Non siamo abbastanza bravi a livello nazionale per reagire a questo”. Tuttavia, la sincera ammissione di colpa non è stata gradita da alcuni tifosi che sui social lo hanno bersagliato: “Sono ancora scioccato. Un capitano dei Rangers che ammette di non avere la mentalità di giocare per i Rangers in patria”. E ancora: “Non è un capitano, ha dimostrato di essere un fallito e non merita di giocare di nuovo per i Rangers”.