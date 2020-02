Rangers, paura per Andy Halliday: cade dietro i tabelloni pubblicitari e si squarcia il volto

Paura in Scozia per Andy Halliday. Il calciatore dei Rangers è stato vittima di un infortunio piuttosto bizzarro che ha rischiato di rovinare la giornata a lui e alla squadra, vincente per 1-0 contro il Livingston.

Il centrocampista durante un’azione di gioco è finito oltre i tabelloni pubblicitari, cadendo e facendosi molto male. Le immagini mostrate sui social e dal Sun mostrano il giocatore sanguinante dalla testa. Halliday è infatti caduto su una seduta di metallo posizionata appena dietro al classico cartellone dove scorrone le pubblicità. Come dichiarato dallo stesso allenatore dei Rangers Gerrard, il calciatore ha rischiato di perdere un occhio a causa del taglio profondo e della sua posizione.