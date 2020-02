Rangers, problema rigori. Gerrard si propone: “Il prossimo lo batto io…”

Un successo che consente alla squadra di passare il turno. L’1-0 in trasferta del Glasgow Rangers di Steven Gerrard sul campo dello Sporting Braga permette agli scozzesi di andare avanti in Europa League. Nonostante una gara sofferta e un rigore fallito, la squadra dell’ex centrocampista del Liverpool si gode il momento anche se per il futuro, in merito ai tiri dagli undici metri, sono previsti cambiamenti.

Lo ammette scherzando proprio il tecnico dei Rangers ai microfoni di BT Sport: “Sono davvero orgoglioso dei miei giocatori. Sono stati magnifici, impeccabili e questo non è un risultato arrivato per caso. Abbiamo avuto diverse possibilità di segnare. Analizzando la gara potevamo fare gol nel primo tempo e il risultato finale è frutto del grande lavoro. Ora dobbiamo goderci la vittoria e pensare alla fase successiva. Il rigore sbagliato? Il prossimo lo battero io…”, ha concluso Gerrard.