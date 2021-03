Rangers vicini al titolo dopo 10 anni. E i giocatori festeggiano con i tifosi

E’ già iniziato il countdown a Glasgow. Stavolta, però, non è il Celtic a preparare l’ennesima festa per il titolo in campionato. Il 2021 è l’anno del cambio sul trono, dato che saranno i Rangers a godersi un trionfo meritatissimo. Si tratterebbe del ritorno alla vittoria dopo 10 anni di astinenza, con tanto di retrocessione per problemi finanziari. Attualmente, la squadra scozzese vanta 21 punti di vantaggio. Basta ancora un punto per laurearsi aritmeticamente campioni. A meno che non sia proprio il Celtic a dare direttamente la gioia ai cugini non battendo il Dundee domani.

FESTA

Insomma, per gli uomini di Steven Gerrard è solo questione di tempo. Nel frattempo, oggi, è arrivata una nuova vittoria, travolgendo per 3-0 il St. Mirren. I giocatori non hanno potuto contare sul supporto del pubblico a causa dell’emergenza Covid, ma hanno deciso di regalare un sorriso ai propri tifosi. Infatti alcuni supporters erano presenti fuori dallo stadio per mostrare vicinanza alla squadra. Dopo il triplice fischio, i Rangers si sono portati accanto al cancello per esultare con i tifosi.