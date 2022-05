Rangnick, doppia beffa allo United: flop in stagione gli costa 1 milione di bonus

Ricco bonus mancato per il mister Red Devils

La stagione fallimentare del Manchester United costa carissimo. Non solo al club in termini di blasone con i mancati traguardi prima fissati e poi e non raggiunti, ma anche ai singoli protagonisti e, in questo caso, al tecnico ad interim RalfRangnick.

Infatti, come riportato dal Mirrora cui hanno poi fatto eco gli altri media inglesi, per il manager tedesco la stagione alla guida dei Red Devils e il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League farà perdere, o meglio non guadagnare, un ricchissimo bonus inizialmente previsto di circa 1 milione.

La sesta posizione attuale del Manchester United, con matematica certezza di non prendere parte alla prossima edizione del torneo più importante in Europa per club, non ha consentito a Rangnick di vedere scattare la clausola sul bonus prevista nel contratto.

Adesso, i Red Devils dovranno difendere con le unghie l'accesso all'Europa League, messo a serio rischio dal West Ham che potrebbe rubare la posizione e relegare Cristiano Ronaldo e compagni alla Conference League...