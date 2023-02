Raphinha, ma dai: infortunato dopo calcio al mini frigorifero in panchina

Lo strano infortunio dell'esterno offensivo del Barcellona.

Redazione ITASportPress

Curioso retroscena svelato dal Mundo Deportivo a proposito del calciatore del Barcellona Raphinha. Secondo il media iberico, l'assenza nell'undici titolare nell'ultima gara di campionato del giocatore sarebbe dovuta non solo ad una scelta tecnica per preservarlo ma anche ad un guaio fisico.

Il brasiliano aveva saltato la gara contro il Cadice in Liga e si pensava fosse una mossa per averlo al top nel match di ritorno contro il Manchester United negli spareggi di Europa League. Invece, a quanto pare, la sua assenza sarebbe dovuta ad un infortunio rimediato da Raphinha proprio nella gara d'andata contro i Red Devils quando, sostituito, aveva dato un calcio ad un mini frigorifero presente in panchina.

Da quanto si apprende, il calcio dato gli avrebbe procurato una forte contusione che sarebbe anche potuta essere più grave. Da qui, la scelta di non schierarlo titolare in campionato e poi di non fargli giocare tutta la sfida di ritorno contro lo United in Europa League.

Mundo Deportivo sottolinea come il calciatore "abbia capito la lezione" e non prenderà più a calci nessun oggetto in panchina.