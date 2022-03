Rapina a Tahith Chong: coltello alla gola per il giovane del Manchester United

Il brutto episodio risale al mese di gennaio ma è arrivato alla cronaca solo in queste ore

Una rapina con tanto di coltello alla gola. Un brutto episodio ha sconvolto qualche tempo fa il giovane giocatore Tahith Chong , di proprietà del Manchester United ed in prestito in questa stagione al Birmingham . Come riportato dal Sun , il ragazzo ha subito un violento furto nella propria abitazione da parte di alcuni loschi individui che si sarebbero presentati col volto coperto e armati di coltelli.

Una fonte avrebbe raccontato l'accaduto al tabloid inglese: "Per Tahith Chong è stata un'esperienza terribile. Dormiva e alle 3 del mattino lo hanno svegliato con le lame sotto la gola. Gli hanno puntato torce in faccia per mettergli ancora più paura e gli hanno chiesto di svuotare ogni bene e di consegnarlo. Sembravano ben organizzati e che sapessero esattamente cosa stavano facendo. Inoltre lo hanno anche deriso per il sistema di sicurezza ritenuto scarso. Lui è rimasto davvero scosso dall'accaduto".