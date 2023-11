Rapina in casa Neymar, la moglie: “Chiediamo rispetto in questo momento”

Come raccontato nelle scorse ore, nei giorni scorsi dei rapinatori hanno tentato di aggredire la famiglia di Neymar. In particolare, grande spavento per la moglie 29enne del calciatore dell' Al Hilal , Bruna Biancardi, e la figlia nata da pochi mesi. In un comunicato pubblicato sulla sua pagina Instagram, proprio la modella ha scritto su quanto accaduto: "Grazie per tutti i messaggi di affetto. Chiarirò alcuni punti su quanto accaduto ieri, così da arginare la diffusione di false informazioni. La questione è già nelle mani delle autorità competenti e giustizia sarà fatta. Ad oggi il delegato incaricato delle indagini ha constatato che si tratta di un furto materiale! Confortato dal fatto che i ladri sono riusciti a ritrovare gli oggetti di valore"

Come detto in precedenza, Le prime informazioni suggerivano che la rapina fosse un tentativo di rapimento della figlia appena nata di Biancardi e Neymar. "Questa non è una situazione facile per nessuno" - prosegue il messaggio di Bruna Biancardi - "soprattutto per una famiglia che non ha mai avuto intenzione di mettere a nudo la propria vita in questo modo. Chiediamo infine rispetto e discrezione in questo periodo molto delicato”.