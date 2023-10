Rapito padre di Luis Diaz: la polizia colombiana annuncia una ricompensa

Sono ore di grande tensione per Luis Diaz, calciatore del Liverpool di Jurgen Klopp. Come noto, nella giornata di sabato 28 ottobre, in Colombia, sono stati rapiti i genitori del calciatore del club inglese. Cilenis Marulanda, la madre del giocatore, è stata rilasciata poche ore dopo, ma suo padre, Luis Manuel Diaz, non è stato rilasciato. Attualmente dunque, proseguono le ricerche della polizia colombiana che, per sostenere la causa e ritrovare il padre del calciatore, ha offerto una ricompensa di 200 milioni di pesos (circa 45mila euro) per informazioni sul presunto rapimento del padre di Luis Diaz. "Su ordine del Ministro della Difesa, verrà data una ricompensa fino a 200 milioni di pesos a chiunque ci fornisca informazioni che ci permettano di trovare il signor Luis Díaz" - ha dichiarato il generale della polizia William Rene Salamanca. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale El Tiempo inoltre, la polizia teme che i sequestratori stiano cercando di portarlo fuori dal paese, in Venezuela, e hanno ritrovato la moto su cui avevano portato Diaz. Proseguono le indagini e, nel frattempo, il Liverpool e Jurgen Klopp in prima persona si sono stretti intorno al loro calciatore.