Rashford chiama Sancho allo United: “Sarebbe grandioso averlo qui”

In questa stagione le prestazioni di Jadon Sancho non sono passate certo inosservate. Il giocatore del Borussia Dortmund ha fatto registrare numeri importantissimi attirando, come inevitabile che sia, le attenzioni dei più grandi club europei. Classe 2000, l’inglese ha sorpreso tutti con 14 gol in campionato in 23 presenze. Un bottino che supera di gran lunga quello della stagione passata.

TRIDENTE – A Manchester, Sancho ha un amico che sta spingendo molto affinché possa giocare con lui. Si tratta di Marcus Rashford. L’attaccante inglese ha parlato così del connazionale: “E’ ovvio che sarebbe fantastico averlo qui. E’ un grande giocatore. E’ bello vedere la sua crescita e spero che presto potremo giocare insieme“. A Manchester sponda United intanto sognano già il tridente composto da Sancho, Martial e Rashford.