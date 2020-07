Rashford, laurea honoris causa per il suo impegno contro la povertà

Marcus Rashford sarà insignito della laurea honoris causa dall’Università di Manchester per la campagna contro la povertà infantile che lo ha visto direttamente protagonista nelle settimane del lockdown a causa della pandemia di Coronavirus. Un gesto che ha convinto tutti, persino il Premier britannico Boris Johnson che inizialmente non sembrava essere a favore, a concedere per i prossimi mesi buoni alimentari gratuiti a tutte le famiglie bisognose colpite dalla crisi economica provocata dal Covid-19.

Rashford: il più giovane a ricevere tale onorificenza

Come si legge anche dal sito ufficiale del Manchester United, Rashford riceverà una laurea honoris causa per il suo impegno sociale diventando a tutti gli effetti il più giovane ad essere insignito di un riconoscimento del genere. A consegnare tale onorificenza sarà l’Università di Manchester che ha deciso di premiare la grande sensibilità mostrata dall’attaccante Red Devils per la campagna contro la povertà infantile.

“È una giornata speciale per me e per la mia famiglia. Sono molto orgoglioso di ricevere un riconoscimento del genere. Abbiamo ancora molta strada da fare per combattere la povertà infantile in questo Paese ma ricevere questo attestato da un ente della tua città significa che stiamo andando nella giusta direzione”, ha detto il giovane attaccante ai canali ufficiali del club inglese. Anche la professoressa Nancy Nancy Rothwell, preside dell’Università, ha voluto parlare delle motivazioni che hanno spinto a questo gesto: “Marcus è un giovane straordinario con un talento che va ben oltre il campo di calcio. Il suo impegno per la beneficenza e la sua campagna non aiuteranno solo le persone più bisognose della nostra città ma rappresenta sicuramente un esempio per tutto il Paese”.