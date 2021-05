Rashford: “Mourinho? Ecco cosa non andò per il verso giusto”

Rashford ha spiegato perchè non è riuscito ad esprimersi al meglio con Mourinho

Marcus Rashford è una splendida realtà in quel di Manchester. A soli 23 anni è un leader dello United, secondo in classifica dietro il City ed in finale di Europa League contro il Villarreal. In più, l’attaccante inglese è diventato un simbolo per l’Inghilterra intera, promotore di molte iniziative volte ad aiutare i bambini più bisognosi, soprattutto in questo periodo di pandemia. Ha smosso anche il governo britannico per la lotta alla povertà infantile, nominato Membro dell’Impero Britannico da Sua Maestà la Regina Elisabetta.